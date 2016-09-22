Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Роухани в четверг, в своей речи к мировым лидерам на Генассамблее ООН обрушился с критикой на Саудовскую Аравию и США, сообщает Reuters 23 сентября.

youtube.com Хасан Роухани — президент Ирана

Саудовская Аравия, которая является главным региональным противником Ирана, была обвинена президентом Ирана в «разжигании конфликтов», «вмешательстве в дела соседей» и «распространении идеологии ненависти».

«Если правительство Саудовской Аравии серьезно относится к собственному развитию и региональной безопасности, оно должно воздерживаться от конфликтной политики, от распространения идеологии ненависти и попрания прав соседей», — заявил Роухани.

Информагентство сообщает, что ранее в среду на ежегодном форуме мировых лидеров в Нью-Йорке выступал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Наиф с аналогичными претензиями к Ирану. Обе страны фактически ведут «войну по доверенности» в Йемене — Саудовская Аравия оказывает открытую военную поддержку «правительственной коалиции», Иран поддерживает повстанцев-хуситов, которых считает единственной легитимной властью в стране.

Саудовская Аравия не была единственной страной, которая стала объектом резкой критики президента Ирана. Вторыми стали Соединенные Штаты Америки, которые Роухани обвинил в «несоблюдении условий» ядерной сделки.

«Несоблюдение соглашений по сделке со стороны Соединенных Штатов в течение последних нескольких месяцев должно быть устранено немедленно… Любой отказ со стороны Соединенных Штатов в осуществлении [ядерной сделки] будет представлять собой международное противоправное деяние, которое должно быть осуждено со стороны международного сообщества», — сказал Роухани.

Сообщается, что «особый гнев» иранской стороны вызывает решение Верховного суда США в апреле 2016 года, в результате которого замороженные активы Ирана должны пойти на «оплату компенсаций» семьям американцев, которые, как считают в США, погибли в результате действий военных Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в четверг в штаб-квартире ООН состоялась встреча, посвященная ядерной сделке США и Ирана. Верховный представитель Европейского МИД Федерика Могерини, участвовавшая во встрече, заявила журналистам, что Иран «предпринял реальные шаги», и государства-участники «выразили решимость работать вместе и предпринять дополнительные усилия»

Генеральная Ассамблея, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в течение нескольких дней, является одним из важнейших ежегодных событий международной политики. Центральными вопросами докладов мировых лидеров и обсуждений в «кулуарах» форума являются война в Сирии проблема с беженцами в ЕС и в мире.