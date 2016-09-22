Богота, 23 сентября, 2016, 01:08 — ИА Регнум. В лагере повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии — Армия народа (FARC-EP) — Эль Диаманте — проходит десятая конференция этой организации. Как заявил один из лидеров FARC — EP Карлос Антонио Лосада 23 сентября на конференции будет принята политическая декларация, сообщает La Radio del Sur.

Bryan Pocius Улицы Картахены, Колумбия

Принятию декларации, в которой будут отражены итоги мирных переговоров с властями Колумбии и дальнейшие планы, предшествовала работа комитетов FARC — EP в «уединенном месте национального парка Ла-Макарена, в южном департаменте Мета», комментирует Cuba Debate. Также будут озвучены предложения по новому составу Центрального штаба FARC-EP.

Напомним, что соглашения о мире между правительством Колумбии и леворадикальной группировкой, ставшие итогом почти четырёхлетних переговоров, были достигнуты 23 июня в Гаване. Позднее договорённости с FARC одобрил президент Колумбии, подписав указ об окончательном прекращении огня против повстанцев. Гражданам страны только предстоит дать оценку мирным соглашениям на референдуме, назначенном на 2 октября, писало ранее ИА REGNUM.