Минск, 23 сентября, 2016, 00:58 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Джеки Чан

Театр Джеки Чана «Дракон» с программой мирового тура «Врата Шаолиня» выступит 23 ноября в Минске. Об этом 22 сентября сообщило белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой представителя организатора шоу Анастасию Вишневскую.

«По ее словам, о том, прилетит ли сам Джеки Чан в Белоруссию, пока неизвестно, сейчас ведутся переговоры, но их итог будет известен позже», — сказано в официальном сообщении.

Больше подробностей сообщает «Радио «Свобода»: «Знаменитый голливудский актёр гонконгского происхождения Джеки Чан летит в Минск: 23 ноября во Дворце спорта будет показано его шоу «Dragon Kong». В планах актёра есть интересный пункт: встреча с первыми лицами государства».

«Просто в райдере написано! — Подтверждает Свободе представитель организатора шоу в Минске — государственного учреждения «Музыкальная капелла «Сонорус» Павел Яковлевич. — Он прилетает на своём собственном самолёте, в аэропорту его должен встречать или премьер-министр, или президент. Это серьёзно: Джеки Чан ведь звезда мирового масштаба. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Мы были в китайском посольстве. Если они нам не смогут помочь, пойдём в Администрацию президента. Думаю, Александр Григорьевич будет счастлив повидаться с Джеки Чаном. Если повидался с Сигалом, отчего же не с Джеки».

Зарубежная радиостанция, явно более осведомлённая в вопросах визита, отметила также, что в августе Александр Лукашенко встречался с американским актёром Стивеном Сигалом, угощал его арбузами и морковью, а годом ранее косил траву с Жераром Депардьё.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии ведут кропотливую работу по конструированию новой идентичности белорусов, создавая и тиражируя различные мифы. Важное место при этом отводится поиску «белорусских корней» у мировых и региональных знаменитостей. Недавно «белорусские корни» были обнаружены у королевы Бельгии. Примерно в это же время актёр Стивен Сигал, отведавший белоруской моркови, прибыл в Киргизию, отведал бешбармак и признал его лучшим блюдом, а также обнаружил в себе наличие киргизской крови.