Вашингтон, 23 сентября, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В распоряжение СМИ попал текст соглашения по Сирии, заключённого по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри 9 сентября в Женеве. Документ, состоящий из пяти пунктов, опубликовало 22 сентября агентство Associated Press.

ИА REGNUM

«Россия и США намерены предпринять совместные попытки стабилизации ситуации в Сирии, уделив особое внимание району Алеппо», — говорится в документе. При этом приоритетом названо разграничение районов, подконтрольных так называемой умеренной оппозиции и террористическим группировкам «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), и отделение от последней оппозиционных группировок.

Первые два пункта соглашения касаются установления режима прекращения огня: первым из них предусмотрено прекращение любых атак с использованием всех видов оружия, а также предоставление гуманитарным организациям безопасного и беспрепятственного доступа во все районы, вторым пунктом предполагается продление действия договорённостей на согласованный период в случае сохранения режима прекращения огня в течение трёх дней.

В третьем пункте соглашения оговорены «специальные меры» в отношении дороги Кастелло под Алеппо — в частности, отвод тяжёлого вооружения правительственных войск и вооружённой оппозиции на 3,5 км, живой силы — на 1 км к северу от дороги. Кроме этого, предусмотрено, что правительственные силы и группировки оппозиции не занимают районы, оставленные противоположной стороной конфликта.

Четвёртым пунктом соглашения предусмотрены ограничения на полёты сирийской авиации в подконтрольных оппозиции районах, а пятым пунктом — созданию совместного имплементационного центра.

Как заявила чуть позднее журналистам официальный преставитель МИД России Мария Захарова, оказавшийся в распоряжении СМИ документ представляет собой лишь одно из соглашений пакета. Всего же, по её словам, на переговорах Сергея Лаврова и Джона Керри было подписано пять документов.