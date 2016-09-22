Мехико, 23 сентября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. В Мехико отмечается новый всплеск преступности. На сей раз жертвами нападений стали туристы. Преступники нападают на них с целью ограбления в отелях и ресторанах. Правоохранительные органы предпринимают необходимые меры к обеспечению безопасности туристов. А владельцев отелей обязали провести необходимую разъяснительную работу среди отдыхающих, объяснив правила безопасного поведения вне зоны отеля, сообщает Caribbean News.

Eneas De Troya Полицейский, обеспечивающий безопасность туристов. Мехико, Мексика

Только в первые шесть месяцев текущего года 6 миллионов 273 тысяч национальных и иностранных гостей проживали в гостиницах столицы Мексики. Это обеспечивает поступление средств в 38 миллиардов 104 миллиона песо, на 11,6 процента больше, чем за тот же период 2015 года, отметил секретарь по туризму Мехико Мигель Торруко Маркес, пишет издание Reportur.