Алеппо, Сирия, 23 сентября, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирии начали наступление на востоке Алеппо, сообщает Associated Press 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Информагентство, со ссылкой на заявление сирийских военных, опубликованное в четверг, заявляет о начале операции по зачистке восточных кварталов города на севере Сирии. Ранее в четверг военные произвели атробстрел района проведения операции.

В заявлении отдельно подчеркивается, что армия правительства Башара Асада «предоставит убежище любым жителям, покидающим районы по установленным коридорам безопасности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы города Алеппо, работают пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развёрнутые на семи пунктах пропуска. Армии России и Сирии также ведут передачу гуманитарной помощи в районы Алеппо, освобожденные от исламистов.