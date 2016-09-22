Асунсьон, 23 сентября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Фронт против голода (FCH), объединяющий парламентариев стран Южной Америки, объявил на встрече в Асунсьоне о совместной повестке дня с целью внесения совместных законодательных инициатив. Цель этих инициатив — повлиять на правительства своих стран, чтобы те приняли более активные меры по искоренению голода, комментирует ABC. Заявление принято в рамках Регионального форума по изменению климата и продовольственной безопасности в Асунсьоне. Участники встречи также обсудили новые цели и задачи, решение которых позволит к 2030 году достичь существенного прогресса в сфере борьбы с голодом и недоеданием, сообщает Prensa Latina.

theeconomiccollapseblog.org Борьба с голодом

Отметим, что в ноябре 2016 года в Мексике пройдет VII Форум парламентских фронтов Латинской Америки и Карибского бассейна.