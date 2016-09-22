София, 23 сентября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Болгария намерена ускорить подготовку своего присоединения к еврозоне, чтобы не отстать от «процесса принятия решений» в Европейском союзе. Об этом заявил президент республики Росен Плевнелиев на встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Болгарии необходимо ускорить подготовку к присоединению к зоне единой европейской валюты, в противном случае мы рискуем отстать от процесса принятия решений в объединённой Европе», — приводит его слова пресс-служба президента Болгарии.

Росен Плевнелиев также в очередной раз выразил мнение, что после референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза «необходим новый импульс процессу европейской интеграции, который вернёт доверие граждан к европейским институциям».

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В конце июня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к «углублению европейской интеграции» после Brexit и скорейшему введению евро во всех странах Европейского союза. После этого премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна имеет возможность «по всем критериям» присоединиться к еврозоне уже сегодня, однако правительство будет стараться не торопить этот процесс.

Ранее вице-премьер Болгарии Ивайло Калфин высказывал мнение, что болгарская экономика на нынешнем этапе недостаточно стабильна для того, чтобы вводить евро в качестве официальной валюты. Кризис в Греции может служить примером того, чем чревато введение валюты ЕС в государстве с недостаточно сильной экономикой, считает Калфин.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Болгарии начало переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении в республике валюты Евросоюза в январе 2015 года. Тогда министр финансов Владислав Горанов сообщил, что в Болгарии есть «политический консенсус» по этому вопросу. Тем не менее он не стал говорить о конкретных сроках начала приёмного механизма ERM 2 и последующего принятия евро в качестве официальной валюты в стране. «Вполне возможно, что мы войдём, по крайней мере, в «зал ожидания» до 2018 года, когда заканчивается мандат нынешнего правительства», — сказал болгарский министр.

Отметим, что согласно исследованию Gallup International, проведённому в начале этого года, 74% граждан Болгарии выступают против введения евро в стране и за сохранение национальной валюты — лева, лишь 9% граждан поддерживают переход на валюту Евросоюза и ещё 17% не имеют однозначного мнения по данному вопросу.

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