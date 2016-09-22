Кито, 23 сентября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Президент Эквадора Рафаэль Корреа не поддержал предложение своих молодых сторонников из группы «Рафаэль, с тобой навсегда!» о проведении референдума для того, чтобы он смог участвовать в президентских выборах — 2017, сообщает Andes.

Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

«18 августа в социальных сетях я сообщил о своем решении. Оно принято. Это не трусость. Я знаю, что, если было бы необходимо участвовать в избирательном процессе, я бы это сделал… Это не высокомерие, это убеждение. Помимо власти, у меня есть долг перед моей семьей. И, кроме того, есть другие лидеры, которые победят и продолжат дело Гражданской революции», — заявил Рафаэль Корреа, комментирует «Эквадор сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рафаэль Корреа — «надежда боливарианского движения» — намерен после окончания президентского срока уехать на ПМЖ вместе с семьей в Голландию, откуда родом его супруга.

Правящее движение Эквадора озвучит своих кандидатов на посты президента и вице-президента 1 октября с.г.