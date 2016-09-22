Рим, 22 сентября, 2016, 23:44 — ИА Регнум.



Esther Vargas Журналисты

Палата депутатов Италии распространила официальное заявление — памятку для прессы. Так, с 10 октября видеооператорам и журналистам разрешается входить на трибуну для прессы в парламенте только после ознакомления и подписи нового кодекса «поведения».

В соответствии с текстом заявления, депутаты требуют, чтобы журналисты наблюдали «в тишине» за работой парламентариев, оставаясь на отведенных для прессы местах, журналисты должны воздерживаться от каких-либо признаков одобрения или неодобрения работы парламента, потому что «важно сохранить уважение к парламенту как институту». Введена обязанность «немедленно прекратить съемку в случае прерывания сессии». Но, прежде всего, запрещено фотографировать и снимать действия депутатов, «не имеющих отношения к новостям и текущим событиям, связанным с проведением работ в палате». Таким образом, как шутят итальянские журналисты, больше нельзя снимать спящих или играющих в мобильные телефоны депутатов. Съемка должна быть строго по делу.

«В случае невыполнения правил, — говорится в сообщении, — комитет депутатов квесторов (выполняют административные функции — прим. ИА REGNUM ) может временно закрыть доступ в парламент для нарушителей (журналистов)».