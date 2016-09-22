Москва, 22 сентября, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Российская корпорация «Ростех» обещает к 2018 году выпустить аналог американского iPhone. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил журналистам генеральный директор «Росэлектроники» Игорь Козлов. Это компания входит в структура «Ростеха».

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Козлов рассказал, что компания. которой он руководит, разрабатывает бюджетный российский смартфон. По словам гендиректора «Росэлектроники», уже в 2018 году на полках российских магазином могут появится новые российские смартфоны стоимостью около $130.

Также Козлов рассказал, что на данном этапе «росэлектроника» находится в процессе реструктуризации. Компания надеется нарастить объемы выпуска продукции гражданского назначения и увеличить долю доходов от нее до 40% к 2025 году с нынешних 15%.