Великий Новгород, 22 сентября, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области требует у главы посёлка Кулотино Окуловского района незамедлительного принятия мер по расселению граждан из аварийного дома на проспекте Коммунаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию распространению правонарушений в жилищно-коммунальной сфере, которое состоялось сегодня, 22 сентября.

Маргарита Шигина. Старый дом

По данным ведомства, проживание в этом 46-квартирном доме опасно.

Проверка прокуратуры ещё в феврале 2016 года установила, что в ряде помещений имеются значительные деформации и повреждения потолка и пола. Техническое обследование дома показало, что перекрытия жилых помещений находятся в предаварийной стадии, их дальнейшая эксплуатация может привести к частичному или полному обрушению.

Жилой дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции, установлен срок расселения граждан до 25 июля 2016 года. Но так как за это время администрации не удалось найти жилые помещения для переселенцев, срок расселения граждан продлён до 1 ноября 2016 года.