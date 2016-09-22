Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Против известного киноактёра Брэда Питта, по данным полиции Лос-Анджлеса, ведётся расследование, передаёт Süddeutsche Zeitung.

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Речь идёт об инциденте на борту самолёта, сообщил представитель американской полиции немецкому информагентству Deutsche Presse-Agentur.

Т.к. происшествие произошло в воздухе, то оно подпадает под юрисдикцию ФБР, а не американской полиции. О причинах следствия пока неизвестно.

Ранее другой представитель полиции опроверг информацию СМИ, по которой расследование против Питта ведут правоохранительные органы.