Москва, 22 сентября, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Мощный пожар бушует на складе, расположенном по Амурской улице в московском районе Гольяново. Площадь пожара достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщают «Вести» со ссылкой на источник.

Umberto Salvagnin Пламя

Сообщается, что число жертв среди сотрудников МЧС достигло семи человек. К месту пожара отправился начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор Илья Денисов.

Ранее сообщалось о пятерых погибших сотрудников МЧС при обрушении горящего склада.