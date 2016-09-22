Архангельск, 22 сентября, 2016, 22:31 — ИА Регнум. В Архангельске началось строительство самой большой в мире скульптуры из пластика в виде одного из самых крупных животных в мире — слона.

Анна Кошечко сварщик приступает к работе над каркасом слона

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, в течение месяца ими было собрано больше 30 тысяч бутылок из пластика.

«За несколько дней мы планируем собрать на металлическом каркасе это священное во многих странах животное и зафиксировать рекорд в Книге Гиннесса», — сообщает один из вдохновителей акции Дмитрий Коробов.

Для этого был сначала нарисован макет скульптуры, далее сварщики установили каркас будущей фигуры на Красной Пристани в Архангельске. Планируется, что на протяжении нескольких дней, каждый сможет увидеть, как огромный слон растет на глазах, обрастая пластиковым скелетом из бутылок.

По словам организаторов, размер слона будет ориентировочно с двухэтажный дом, а его вес составит около трех тонн.

Начало строительства гигантской пластиковой фигуры уже началось. К мероприятию привлекли волонтеров, которые организовали несколько мест для отдыха группы поддержки проекта.

Сегодня на архангельской набережной можно было увидеть, как кто-то рисует животных на большом плакате, кто-то танцует, чтобы согреться, вечером прошел концерт местных музыкальных групп. А посреди этого, обнесенный желтой предупреждающей лентой, тихонько растет огромный слон.