Мурманск, 22 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум.



Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковый барьер, о. Рудольфа

Данию всё больше интересует, что происходит в Арктике. Об этом в рамках визита Датского Общества Внешней Политики в Мурманскую область заявила представитель организации Шарлотта Флиндт Педерсен.

«Мы изучаем Баренц-регион, мы были в Тромсё, в Киркенесе и вот прибыли в Мурманск, — сообщила датчанка. — Мы хотим знать, как работает этот регион, нас интересует, как выстраивается сотрудничество в экономике, в науке, культуре, спорте — это то, что нас интересует».

По словам Шарлотты Флиндт Педерсен, сейчас у Дании сложные отношения с Россией.

«Так как Дания является соседом России и у нас очень долгие связи, я знаю, что мы все хотим, чтобы были хорошие отношения. Но есть сложности, есть всем известные примеры», — отметила представитель Датского Общества Внешней Политики.

Тем не менее, существующие разногласия не стали препятствием для визита. Делегация из 40 человек посетила, в частности, Мурманский государственный технический университет. Сфера интересов сторон — освоение Арктического региона.

«Мы — нация, которая имеет отношение к Арктике, так как у нас есть Гренландия, — сообщила Шарлотта Флиндт Педерсен. — До этого интерес к Арктике был низкий, но сейчас мы понимаем, что мы должны интересоваться и узнавать, что происходит. И нам кажется, что Баренц-регион — это очень хороший пример. И мы хотим брать пример с России, с Норвегии. Хотим рассказать нашим политикам о том, на что можно посмотреть в этой связи. Сейчас в Дании рассматривают развитие Гренландии, изучают возможности. Мы узнавали, что у нас очень большая территория, но очень мало возможностей за ней наблюдать. Поэтому мы сейчас должны делать большие инвестиции, чтобы поднимать наш потенциал в Арктике».

Отметим, Датское Общество Внешней Политики было основано в 1946 году. Миссией общества является продвижение интереса и расширение знаний о внешней политике в Дании. Членами организации являются более чем 1200 человек, среди них как простые граждане, так и влиятельные лица, формирующие общественное мнение, представители бизнеса. Организация занимается в том числе проведением ознакомительных поездок для своих членов за рубежом. Согласно программе визита, в Мурманске датчане пробудут несколько дней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Данией в числе прочего существуют разногласия относительно спорных участков арктических акваторий.

В августе текущего года Дания и Гренландия представили ООН свою заявку на арктический шельф. Документ королевства состоит из трёх частей, согласно ему, Дания и Гренландия претендуют на территории за пределом 200-мильной зоны к югу, северо-востоку и северу от Гренландии.