Прага, 22 сентября, 2016, 21:30 — ИА Регнум.



1993 год

Запад по-прежнему обескуражен результатами прошедших в воскресенье выборов в Государственную Думу в России, где уверенную победу одержала пропрезидентская партия «Единая Россия», несмотря на низкую явку россиян. Однако гораздо полезней было бы, если бы он задался вопросом, не его ли собственная воинственная антироссийская политика стимулировала россиян так сильно поддержать партию своего национального лидера? Не сам ли Запад косвенно поспособствовал тому, что в российской политической системе явно наметился крен к гегемонии одной политической силы, пишет газета Lidové noviny (LN).

Недаром же президент России Владимир Путин, комментируя результат выборов сказал, что ситуация в стране непростая, и люди видят это, поэтому хотят, чтобы политическая система и общество оставались стабильными. Голосуя за «Единую Россию», простые россияне однозначно дали понять, что они не хотят возвращения к национальному унижению и социально-политическому хаосу эпохи Ельцина в 1990-х годах прошлого века.

Российские избиратели, несомненно, переживает сейчас трудные времена в экономике и чувствуют угрозу и давление со стороны Запада. Видимо поэтому они считают, что своей безопасностью и успехами страны во внешней политике они обязаны президенту Путина и премьер-министру Дмитрию Медведеву, поэтому, голосуя за «Единую Россию», они поддерживают их. Вполне вероятно, что если бы Запад в последние годы не был бы так неосмотрительно высокомерен и чрезмерно агрессивен по отношению к России, он бы сейчас мог не смотреть с тревогой на почти монохромный российский парламент и боятся будущего, подчеркивает LN.