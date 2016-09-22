Вологда, 22 сентября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Производство молочной продукции в регионе за 8 месяцев 2016 года увеличилось на 18%, а производство молока — на 3,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте сельского хозяйства.

Виктор Волков. Доярки колхоза им. Н.К. Крупской. 1972

В этом году сельскохозяйственные предприятия Вологодской области смогли серьезно нарастить средние надои. Если по итогам 2015 года средний надой на одну корову в регионе составлял 6412 килограммов, то в этом году, по оценке профильного департамента областного правительства, достигнет отметки в 6630 килограммов. За восемь месяцев в Вологодской области произведено уже 328,8 тысячи тонн молока.

«Несмотря на то, что в последнее время в регионе постепенно снижалось дойное стадо (сейчас оно составляет порядка 76 тысяч коров), мы заметно прирастаем по производству молока. На это влияет множество факторов: грантовая поддержка предпринимателям на создание новых животноводческих комплексов и на увеличение дойного стада, ставшие более современными условия содержания скота в хозяйствах области, более эффективные рационы кормления, качественная селекционная работа. У нас множество хозяйств, где надои превышают семь-восемь тысяч кг молока на одну корову. На сегодняшний день мы полностью закрываем свои потребности в молочной продукции — производим в полтора раза больше, чем потребляем. Если говорить о заготовке кормов, то каждая корова, по самым свежим данным, обеспеченна кормами до следующей уборочной компании на 102%», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM замгубернатора Михаил Глазков.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, в области фиксируется положительная динамика в производстве практически всех групп молочных товаров. Индекс производства составил 118% к 2015 году. Производство сыров в области увеличилось в 2,4 раза и составило 2955 тонн. Производство сливочного масла увеличилось практически на 8% до 4,7 тысячи тонн, на 4,4% до 167 тысяч тонн возросло производство цельномолочной продукции.