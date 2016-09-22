Берлин, 22 сентября, 2016, 21:26 — ИА Регнум.



kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с вице-канцлером, министром экономики и энергетики ФРГ Зигмаром Габриэлем

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает ввести «бесполетную зону» над Сирией, а председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген обвиняет Россию в том, что она своими бомбардировками вновь разжигает войну в Сирии. Президент России Владимир Путин в свою очередь во время встречи с министром экономики ФРГ Зигмаром Габриэлем выразил желание к более активному вовлечению американцев в процесс мирного урегулирования в Сирии, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Реттген раскритиковал Россию, заявив, что страна, которая своими действиями в Сирии привела к эскалации конфликта, находится не в том моральном и политическом положении, чтобы вести переговоры о прекращении насилия. Это «циничное противоречие», по словам Реттгена, возникло с самого начала действий России в Сирии. Политик убежден, что вина за уничтожение гуманитарного конвоя ООН и «Красного полумесяца» в районе Алеппо лежит целиком на России, так как авиаудар по колонне был очевидно нанесен сирийской или российской авиацией, какой именно, определить пока сложно. Но даже если это были и военно-воздушные силы Сирии, то политическая ответственность все равно лежит на России, добавляет FAZ.

Вместе с тем, президент Путин во время беседы с Габриэлем заявил, что Россия хотела бы, чтобы Соединенные Штаты также были в состоянии контролировать соблюдение режима о прекращении огня в Сирии и обеспечивали бы гуманитарные конвои необходимой защитой за счет собственных средств. Путин также подчеркнул, что Россия строго придерживается плана мирного урегулирования в Сирии. Ответственность российских ВВС за уничтожение автоколонны с гуманитарной помощью он полностью опроверг. Габриеэль в свою очередь призвал Путина использовать все свое влияние на режим Башара Асада ради скорейшего завершения конфликта. Общий настрой в ходе беседы министр экономики ФРГ описал как очень хороший и открытый. Путин особо подчеркнул в начале беседы, что Германия остается основным торговым партнером России, хотя объем двусторонней торговли и сокращается.

«У нас много друзей в Германии. И, несмотря на все трудности, которые возникают на политическом уровне, наши друзья остаются нашими друзьями. На основе этого положительного потенциала, мы сможем решить все сложные вопросы. И чем быстрее это произойдет, тем лучше», — цитирует издание российского лидера.

«Политика обособления и конфронтации неразумна и бесперспективна. Мы все заинтересованы в скорейшей политической и экономической стабилизации, как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке», — приводит FAZ слова немецкого министра.