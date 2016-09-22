Москва, 22 сентября, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Тарифы на услуги ЖКХ планируется повышать более чем на 4% каждый год в течение трех лет. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на имеющийся в распоряжении издания правительственный прогноз социально-экономического развития России на 2017−2019 годы.

Электричество дорожает

Правительство предлагает повышать цены на услуги ЖКХ, электричество и газ в указанный период по уровню прогнозной инфляции, которая, как предполагается, составит 4,9% в 2017 году, 4,4% — в 2018 году и 4,1% — в 2019 году.

Некоторые позиции демонстрируют значительный рост по отношению к показателям, опубликованным в мае Минэкономразвития. Так, рост цен на газ для населения, согласно майскому прогнозу, должен был составлять 3% каждый год на протяжении трех лет. Повышение стоимости тепловой энергии ожидалось на уровне 4,1% в 2017 году, 3,9% — в 2018 году и 3,7% — в 2019 году. Для других категорий потребителей, по нынешним данным, газ будет дорожать по схеме «прогнозная инфляция минус 2 процентных пункта».

При этом повышение цен на услуги жилищно-коммунального сектора отличается в нынешнем прогнозе относительно майского всего на 0,1 процентный пункт — тогда показатели роста тарифов составляли 4,8% с июля 2017 года, 4,3% — с июля 2018 года и 4% — с июля 2019 года. Вместе с тем удорожание услуг водоснабжения по весеннему прогнозу МЭР должно было более высокими темпами: 6,2%, 6% и 4,7%.

Замедлится относительно предыдущего прогноза и рост тарифов на электроэнергию на розничном рынке — в мае предполагалось, что в ближайшие три года она станет дороже на 7,1%, 5,4−5,9% и 5,1−5,6%. Для других категорий потребителей, кроме населения, тарифы на электрическую энергию будут проиндексированы по формуле «инфляция минус 1 процентный пункт».

Последнее на данный момент повышение тарифов ЖКХ произошло 1 июля 2016 года и составило в среднем 4%, при этом для каждого региона они рассчитывались индивидуально. Самый большой рост зафиксирован в Москве — 7,5%. Как отмечали тогда в Минстрое, заморозка тарифов сейчас невозможна, поскольку «система должна функционировать, необходимы инвестиции в отрасль».