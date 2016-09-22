Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавлявший общеобластной список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание региона 18 сентября, отказался от депутатского мандата. Об этом сегодня, 22 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

lenobl.ru Александр Дрозденко

Партия «Единая Россия» на выборах в Заксобрание Ленобласти получила 51,25% голосов избирателей, что стало лучшим результатом партии в регионе за последние годы.

Согласно процедуре, освободившийся мандат должен перейти 53-летнему Анатолию Черноморцу — бизнесмену из Каменногорска. Он баллотировался в паралемнт региона по Выборгской территориальной группе №2.

Следом за главой 47-го региона в общеобластном списке «ЕР» идет главврач Областной клинической больницы Татьяна Тюрина и председатель Общественной палаты региона Юрий Трусов.

На выборах в Заксобрание Ленобласти за «Единую Россию» проголосовали 51,25% избирателей, за ЛДПР — 14,65%, за «Справедливую Россию» — 12,79%, за КПРФ — 12,49%. Партии «Яблоко» и «Родина» не преодолели 5%-ный барьер, набрав 3,71% и 2,26% соответственно. Явка избирателей составила 43,26%.

Все 25 мест по одномандатным округам достались единороссам. В результате Единая Россия» получит 40 из 50-ти мест в парламенте, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» и КПРФ — по три депутатских кресла.