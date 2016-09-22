Минск, 22 сентября, 2016, 20:40 — ИА Регнум.



bnsib.ru «Белоруснефть»

В России и на Украине были очереди на АЗС и топливо выдавалось по талонам, но в Белоруссии такого не было и не будет. Об этом 22 сентября в Минске на международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница» заявил замгендиректора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На внутреннем рынке, в отличие от как раз таки наших соседей — рынков Украины и Российской Федерации, когда у них были периоды нехватки бензина — ещё два года назад даже, весной, были обострения, очереди, и по талонам в отдельных регионах продавался бензин, у нас такого нет и не ожидается. Сам рынок — он не такой ёмкий, рынки сопредельных стран, мощности заводов позволяют с лихвой — в 5−6 раз превышают потребности внутреннего рынка. Поэтому на внутреннем рынке дефицита не ожидается», — сказал замгендиректора ПО «Белоруснефть».

Вопрос по обеспеченности белорусского рынка нефтепродуктами возник в связи с решением Москвы сократить поставки нефти на белорусские НПЗ в ответ на неплатежи белорусских госпредприятий за газ. ПО «Белоруснефть», подчинённое госконцерну «Белнефтехим», не видит поводов для беспокойства и заверяет, что автомобилисты могут не переживать ни за дефицит бензина и дизтоплива, ни за цены. Хотя, признал Каморников, госпредприятиям хотелось бы увеличить маржу.

По словам представителя госкомпании, на своей сети АЗС основная прибыль формируется не от розничной продажи моторного топлива, а от сопутствующих услуг. На розничной продаже нефтепродуктов компания имеет маржу 10% и хотела бы больше, но не ставит вопрос о повышении цен.

Каморников констатировал рост продаж на бензоколонках близ границ с Евросоюзом — примерно на 10−15%, однако не увязал данный факт с отменой ограничений на вывоз топлива из Белоруссии. Напомним, решение было принято правительством Белоруссии во время кризиса 2011 года и действовало до 1 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия поставляет в Белоруссию нефть по «интернационным» ценам в объёмах, кратно превышающих потребности белорусского рынка. По оценкам независимых экспертов, Белоруссии для закрытия внутренних потребностей в нефтепродуктах достаточно 6,5 млн тонн нефти в год. В 2016 году Белоруссия намеревалась закупить в России 23 млн тонн нефти, однако помешал этому «газовый спор».

Напомним, добываемая в республике нефть в полном объёме экспортируется в Германию в сыром виде, а два белорусских НПЗ, построенные при СССР для снабжения моторным топливом ЗГВ, работают на российской нефти. Демонстрация «нефтяной независимости» от России в 2010—2011 годах, сопровождавшаяся покупкой нефти у Азербайджана и Венесуэлы с доставкой через Украину и Прибалтику, была признана Совмином Белоруссии «выгодной», но не получила продолжения.

Нефтепродукты являются главной статьёй белорусского экспорта, а главными покупателями белорусских нефтепродуктов являются компании Великобритании, Нидерландов и Украины. Именно благодаря экспорту нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, Великобритания стала вторым торговым партнёром Белоруссии — в 2015 году на неё пришлось 11% белорусского экспорта (39% — на Россию и 9,4% — на Украину).