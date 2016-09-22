Лондон, 22 сентября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Великобритания выделит 52 миллиона долларов гуманитарной помощи Ираку, передаёт Al-Arabiya. Лондон ожидает новую волну перемещённых лиц, пока иракское правительство готовится отбить Мосул у «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая с 2014 контролирует этот город.

Ирак

Операция по освобождению Мосула, второго крупнейшего города Ирака, планируется на начало октября.

«Новая британская поддержка разместит критически важные фонды и поставки товаров первой необходимости, как еда, палатки, санитарное оборудование, и содействует защите накануне мосульской военной операции», — заявила Прити Патель, министр международного развития Великобритании.

С 2014 года Британия потратила почти 170 млн фунтов на гуманитарные цели в Ираке.