Берлин, 22 сентября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. «Германия и Россия начинают торговые переговоры, среди вопросов которых найдется и место обсуждению преблемам поиска мира на Украине. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль встретится в Москве с президентом Путиным, — пишет издание. — Габриэль уже высказался за отмену Евросоюзом антироссийских санкций. Но для того чтобы этого добиться потребуется продвижение в вопросах установления мира на Украине».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Моя поездка в Россию происходит в очень напряженной ситуации и быстрых результатов от нее ждать не стоит, — цитирует Express немецкого министра. — Однако это все-таки хоть какие-то шаги после присоединения Россией Крыма в направлении нормализации отношений. И именно поэтому же можно сказать, что политика изоляции и конфронтации не приносит и не может принести хороших результатов и не может считаться разумной политикой».

Газета подчеркивает, что Габриэлю кажется вполне вероятным поступательное продвижение к исполнению Минских соглашений, которое «облегчит ситуацию и поможет обеим сторонам». При этом СМИ считает, что в потоке слов об Украине «как-то скрывается главная экономическая мысль поездки немецкого функционера в Москву — утверждение о том, что германо-российские экономические связи обладают огромным потенциалом. А между тем, оборот капитала в импортно-экспортных операциях между РФ и ФРГ только в первую половину 2016 года снизился на 13,7%».

Понятно, что своя рубашка ближе к телу и едет германский министр в Кремль, прежде всего, спасать экономические связи Германии с Россией, а уж украинский вопрос — это скорее официальная отмазка для Евросоюза, который никак не может начать думать своим умом, а продолжает подчиняться командам из-за океана.