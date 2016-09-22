Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Новый Шёлковый путь — это более чем реальность. Китайский инфраструктурный проект будет развиваться, и инвестиции в него неизбежны. Об этом заявил исполнительный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Сергей Мухин, выступая на IX Международном форуме «Транспортно-транзитный потенциал» в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь

Мухин указал исключительную серьёзность проекта, отметив, что для китайского правительства развитие «Нового Шёлкового пути» — стратегическая цель. «Это и геополитика, и экономика, и социальная миссия», — подчеркнул специалист. По его словам, железнодорожный коридор для доставки товаров из Китая востребован у грузовладельцев, которые на фоне спада в экономике стали считать деньги. «Транзитное время оказалось очень хорошо продаваемым аргументом», — отметил Мухин. Сегодня доставить груз из Китая в Европу по железной дороге примерно в два раза быстрее, чем по морю, следует из презентации компании.

Напомним, что «Новый Шелковый путь» — это сеть сухопутных коридоров, соединяющих Китай с европейскими рынками.