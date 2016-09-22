Берлин, 22 сентября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Доказательств «русскости» взлома, как обычно, не приводится, но, коли уж проникновение в серверы Демпартии США и компьютеры Всемирного антидопингового агентства WADA приписали россиянам, то зачем же голову ломать над тем, кто мог атаковать сети бундестага?

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«Германия обвиняет Россию в хакерских атаках на компьютеры депутатов бундестага. Немецкое правительственное агентство, отвечающее за кибербезопасность, считает, что нападения идут из России, и могут быть связаны с похищением частных писем кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и ее команды в начале этого года», — пишет корреспондент издания Джастин Хагглер, не сомневающийся в том, что публикация писем Клинтон должна была повлиять на ход предвыборной гонки в Штатах.

С этой же целью, по-видимому, хакеры атакуют и офисные компьютеры и сети депутатских групп бундестага. Значит, взломом занимаются те же самые хакеры, так понимает автор.

«Последние атаки в этом году состоялось 15 и 24 августа. Депутаты и партийные отделения получали письма, которые, якобы, рассылались из штаб-квартиры НАТО. В сообщении содержалась ссылка на информацию либо о неудавшейся попытке военного переворота в июле в Турции, либо на данные о недавнем землетрясении в Италии, — раскрывает Хагглер суть хакерского трюка. — После того, как получатели нажимали на ссылку, сложные шпионские программы устанавливались на их компьютерах».

Журналист напоминает, что «германские спецслужбы уже обвиняли Россию год назад в одном из хакерских проникновений в компьютеры бундестага. Теперь Федеральное Министерство внутренних дел уже уверено, что хакеры ищут информацию, которая может быть обнародована за несколько недель до всеобщих германских выборов в следующем году и публикация ее может повлиять на результат голосования населения страны».

«В России сменили манеру ведения кибервойны, — рассказывает корреспонденту Telegraph некий «российский специалист в IT-сфере Андрей Солдатов». — Если раньше взломами занимались молодежные прокремлевские группировки, чудившие ради собственного удовольствия и вторгавшиеся куда-то примитивно через прокси-серверы, пытаясь таким образом замести следы, то теперь работают жесткие образованные профессионалы, каких у русских в этой отрасли великое множество. Хакеров переманили на госслужбу. Теперь у России самое большое в мире сообщество IT-специалистов».