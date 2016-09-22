Москва, 22 сентября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Решение Палаты представителей Конгресса США, позволяющее поставку летальных оборонительных систем вооружений на Украину направлено на разжигание нового витка конфронтации Киева и Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы VI созыва Сергей Железняк («Единая Россия»). Такая позиция США «полностью идет вразрез Минским соглашениям, на которые так любят ссылаться западные деятели, призывая почему-то к их соблюдению Россию, которая не является стороной данного конфликта», отметил парламентарий.

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«Своими безответственными решениями воинствующие политики США в очередной раз доказывают, что поддерживают радикально националистический режим Порошенко, который своей целью видит ликвидацию инакомыслия и в целом прав человека на Украине. В Вашингтоне должны понимать, что такими действиями они берут на себя ответственность за сотни тысяч жизней жителей Донбасса, против которых может быть использовано американское оружие», — сказал депутат.

«Кроме того, поставки летального оружия в соседнюю с Россией страну является угрозой нашей безопасности и вызывает огромную озабоченность», — обеспокоен Железняк.

Палата представителей конгресса США одобрила"Акт о стабильности и демократии на Украине», подразумевающий в том числе и отправку в Киев летального оборонительного вооружения, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.