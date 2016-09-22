Вильнюс, 22 сентября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой Литвы завершила проверку регулируемой деятельности Vilniaus energija за 2012−2015 года и установила, что в этот период компания необоснованно внесла в стоимость отопления более 24,30 млн евро, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 сентября, в комиссии.

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Решение о том, как эти средства должны быть возвращены потребителям, комиссия примет на ближайшем заседании. Планируется, что новые более низкие цены на отопление Vilniaus energija будут утверждены и вступят в силу 1 декабря 2016 года.

В числе необоснованных расходов есть не только переплаченные средства за приобретение биотоплива, но и расходы на зарплаты, репрезентацию, консалтинговый услуги, благотворительность и другие.

«Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой прилагала и прилагает все усилия для того, чтобы новые цены на отопление применялись для жителей Вильнюса с начала отопительного сезона, но длившаяся более года проверка Vilniaus energija закончилась только сегодня, после того, как комиссия завершила акт проверки. Причина этого — компания не предоставляла все необходимые для проверки данные, не позволяла ознакомиться с документами, не сотрудничала и всеми возможными способами затягивала проверку, в том числе не впускала в помещение. Напоминаем, что за такие действия, то есть нарушение условий регулируемой деятельности, комиссия назначила Vilniaus energija предупреждение и штраф в размере 600 тыс. евро, за препятствование проверочной комиссии руководителям компании были выписаны протоколы нарушений административного права», — заявили в комиссии.

Также установлено, что в период проверки Vilniaus energija предоставляла Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой ложную информацию, и это создавало предпосылки для предоставления потребителям неправильной цены на отопление. Сложившаяся ситуация еще раз подтвердила необходимость предоставить комиссии дополнительные законодательные полномочия для проверки регулируемых хозяйственных субъектов — Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой еще весной 2016 года представила Сейму соответствующие поправки к законам, заключаяют в регулирующем органе.