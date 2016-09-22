Лиссабон, 22 сентября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен экономическим развитием Португалии, передаёт The Associated Press.

pixabay.com Флаг Португалии

Международное кредитное учреждение указывает на то, что страна борется с хрупким экономическим ростом, низкими инвестициями, высоким государственным и корпоративным долгами и просроченными кредитами.

МВФ отмечает, что Португалия осуществила «крупнейшее экономическое оздоровление», получив в 2011 г. от кредиторов €78 млрд, чтобы избежать банкротства. Однако восстановление «теряет темпы», считает валютно-кредитная организация.

В своём отчёте МВФ прогнозирует 1-процентный рост ВВП Португалии, что означает снижение на 0,5% по сравнению с 2015 годом. Дефицит бюджета составит 3%, хотя цель правительства — 2,2%.

МВФ призывает Лиссабон комплексно переоценить свои расходы, включая проверку средств для социальных выплат.