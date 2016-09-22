Казань, 22 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ по Татарии проводит доследственную проверку в связи с видеороликом, на котором певица Резеда Ганиуллина танцует на фоне Белой мечети города Болгар. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщают «Вести».

vk.com Резеда Ганиуллина

Напомним, в сети интернет появился видеоролик, на котором певица Резеда Ганиуллина танцует и поет на фоне Белой мечети города Болгар, облаченная в весьма фривольный наряд.

Этот видеоролик вызвал бурю негодования в Сети. Муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин заявил, что мечеть — это не место для танцев. Имам Закабанной мечети Казани Сейджагфар Лутфуллин призвал певицу извиниться перед Аллахом и удалить клип из Интернета.

Певица, не выдержав напора критики и принесла публичные извинения. «Если этот клип задел чьи-то чувства, то я приношу свои извинения. Это мой сценический образ. Восточные танцы — это мой стиль, моя особенность. Еще раз хочу принести глубочайшие извинения всем тем, кого обидел мой клип. Каждый воспринимает ситуацию по мере своей испорченности», — написала Ганиуллина.

Тем не менее СК РФ решил провести доследственную проверку в связи с тем, что действия женщины могут быть признаки преступления, предусмотренного статьей 148 Уголовного кодекса России («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).