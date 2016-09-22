Рига, 22 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Комиссия Сейма Латвии за закрытыми дверьми рассмотрела результаты исследования о возможности дестабилизации общества в стране — статистика отражает цифры о поддержке обществом России и наложена на карту, сообщает портал Nra.lv.

Peteraleks Даугавпилс. Вид сверху

«Таким образом известна точная география нелояльных жителей Латвии. Процентуально самая большая концентрация наблюдается в Даугавпилсе», — сообщает издание, добавляя, что и в опубликованных сокращённых результатах Даугавпилс выглядит хуже всего.

На заданный исследователями вопрос «Нарушены ли права и интересы русскоязычных жителей в такой мере, что вмешательство России было бы необходимо и обосновано?» положительно ответили 50% респондентов в Даугавпилсе.

В выводах исследования говорится, что с точки зрения национальной безопасности особенно «опасна социальная неудовлетворённость в комплекте с недовольством местными властями и этническими разногласиями». «Нужно думать, что ситуацию в русскоязычном Даугавпилсе по сравнению с русскоязычной Ригой можно смело умножать как минимум на два», — пишет Nra.lv.

Об этом, по мнению издания, свидетельствует тот факт, что жизнью в стране и регионе недовольны 56% опрошенных в Даугавпилсе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате опроса, проведенного центром безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны, выяснилось, что в возрождении фашизма в Латвии уверены 30,9% респондентов. 12,7% опрошенных признали, что чувствуют свою принадлежность к России. А 21,4% позитивно оценивают то, что 9 мая на улицах Латвии используется российская символика — флаги и Георгиевские ленточки. 14,5% опрошенных оценивают свою жизнь в Латвии как плохую и очень плохую.

Также, 21,7% респондентов согласились с тем, что права и интересы русских в Латвии нарушаются в такой мере, что требуется вмешательство России, а 27% населения заявили, что в Латвии дискриминируются люди, не знающие латышский язык.

Отметим, что это всего лишь результаты официального опроса, участвовать в которых опасается значительная часть русскоязычного населения, подвергающегося дискриминации по национальному признаку.