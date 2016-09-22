Калуга, 22 сентября, 2016, 19:41 — ИА Регнум.



Опасная находка

14-летний подросток нашел на свалке калужского поселка Бабынино коробку с порохом и спрятал дома на кухне.

Как сообщили 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, случайно находку обнаружил младший брат и показал приятелю, который предложил порох поджечь. В результате друг получил термический ожог лица. О случившемся стало известно участковому полиции.

Стражи порядка изъяли на квартире у подростка 127 граммов порошка, который при экспертизе оказался дымным порохом из класса взрывчатых веществ пригодным для использования.

Теперь, согласно действующему законодательству санкции части 1 статьи 221.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» юному владельцу взрывчатки грозит до 5 лет лишения свободы.