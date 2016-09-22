Калининград, 22 сентября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В Калининградской области второй раз за месяц прошли учения по высадке морского десанта на побережье Балтийского моря. Как уточнили сегодня, 22 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в манёврах было задействовано более 20 кораблей, 70 единиц боевой техники и порядка 1 тыс. военнослужащих.

Штаб Балтфлота Десантура под Калининградом

Высадка десанта с моря производилась с малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров типа «Дюгонь».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота на берег сошли более 15 БТР-82а с личным составом десантно-штуромовых рот. Для оказания содействия морскому десанту в прорыве обороны побережья с вертолетов Ка-27 ПС на берег были высажены группы инженерного разграждения.

ИА REGNUM уточняет, что в прошлые годы десантирование на необорудованное побережье Балтийского моря в Калининградской области проводилось, как правило, один раз в год.

В 2016 году предыдущая высадка морского десанта на побережье Балтики состоялась 11 августа. Учения прошли в рамках международного конкурса «Морской десант-2016», в которых участвовали военнослужащие России, Китая, Казахстана, Ирана и Венесуэлы.