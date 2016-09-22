Челябинск, 22 сентября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Более двух килограммов героина изъято сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в ходе специальных мероприятий в городе Копейске и его окрестностях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

pixabay.com Наркотики

Мероприятия по изъятию наркотических веществ сотрудники челябинского МВД проводили совместно с коллегами из ОМВД по городу Копейску и регионального УФСБ. В разработку попали двое ранее судимых жителей Челябинска, мужчины 1974 года рождения и его напарницы 1982 года рождения. 19 сентября на трассе «Челябинск — Новосибирск» у них изъяли около 100 граммов героина.

В тот же день в Копейске в квартире, также у ранее судимого 49-летнего копейчанина были обнаружены почти 100 граммов наркотика. А при досмотре его автомобиля нашли еще 220 граммов той же «белой смерти».

В ходе спецмероприятий в двух частных домах поселка Северный рудник, а также в нескольких тайниках, размещенных вблизи поселков Козырево и Аул, было обнаружено и изъято около 1670 граммов героина.

Таким образом, общий вес изъятого составил свыше двух килограммов. Это соответствует не менее 20 тыс. разовых доз, на сумму свыше 200 млн рублей, сообщают силовики.

По оперативным данным следственными органами ГУ МВД по Челябинской области возбуждено дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Наказание по данной статье может составить до 20 лет лишения свободы. Все подозреваемые по делу задержаны и помещены в СИЗО.

Отметим, сообщения о незаконном обороте и сбыте наркотических веществ стали чаще появляться в сводках происшествий в Челябинской области. Что характерно, заниматься наркобизнесом берутся люди, уже получавшие сроки за незаконный наркооборот. Так, например, 20 сентября, Южноуральский суд приговорил 56-летнего магнитогорца, имевшего судимость за наркобизнес, устроившего тайники крупной партии героина по всей области, к восьми годам лишения свободы.