Мурманск, 22 сентября, 2016, 19:05 — ИА Регнум.



Советский плакат «Расти, богатырь!»

Мурманским родителям вернут закрытый филиал детской поликлиники в удалённом микрорайоне Роста. Эта информация появилась в местных СМИ, её же корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в областном правительстве. Медицинское обслуживание возобновится по старому адресу.

«Медицинское обслуживание планируется возобновить на Лобова 33/2 с использованием нового проектного решения, которое не требует одобрения жильцов, — прокомментировала член родительской группы, добивающейся сохранения филиала поликлиники мурманчанка Анна Туркина. — Подробности данного проекта до ростинских родителей чиновниками не доводились».

По словам Туркиной, заполярные власти обещали родителям, что проработают вопрос о возвращении филиала поликлиники в конце мая-начале июня.

«Они обещали, что медицинская помощь детям вернётся в наш микрорайон, — отметила Туркина. — Но наступил сентябрь, а проблему так и не решили. Гигантские многочасовые очереди в основном здании на Инженерной, невозможность дозвониться до регистратуры из-за огромного количества звонящих, железнодорожный переезд, который никуда из Росты не делся, и из-за которого дети вынуждены либо стоять и ждать на улице, либо сидеть с мамами в маршрутках, автобусах. Дети страдают».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, родители выразили желание выйти на митинг, чтобы привлечь внимание властей и горожан к имеющейся проблеме.

«Мы подали заявку на проведение митинга, — напомнила Туркина. — Впрочем, администрация Ленинского округа нам отказала в его проведении, посоветовав сменить место (не у Лобова 33/2) и дату (не 17 сентября). Сейчас власти заявили, что филиал ростинским детям вернут. И сделают это уже в декабре. Нам очень хочется, чтобы в этот раз слова у чиновников не разошлись с делом, и нам не пришлось выходить на митинг, чтобы власть услышала: в Росте детский филиал жизненно необходим».

Напомним, в этом году мурманские власти лишили жителей областного центра единственной в микрорайоне детской поликлиники. В Минздраве, который недавно принял в своё ведение городские учреждения здравоохранения считают, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска.

Добавим, в итоге более тысячи горожан выступили против так называемой оптимизации