Калининград, 22 сентября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Вице-адмирал Александр Носатов официально стал командующим Балтийским флотом. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота в Калининграде.

Штаб Балтфлота Командующий Балтфлотом Александр Носатов

Носатову 53 года, он родился в Севастополе, в 1985 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. Офицерскую службу начал на Тихоокеанском флоте командиром зенитно-ракетной батареи эскадренного миноносца «Стойкий».

В 2000 г. окончил Военно-морскую академию им. Кузнецова. В 2009 г. назначен командиром Балтийской военно-морской базы в Калининградской области. В 2012 г. назначен заместителем командующего Черноморским флотом, а спустя год — начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Носатов стал исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом в июне 2016 года после громкого скандала в Калининградской области. Тогда был снят с должности прежний командующий Виктор Кравчук, а также уволены десятки высокопоставленных офицеров Балтийского флота.

Минобороны России объяснило причину «балтийских» отставок «искажением реального состояния дел».