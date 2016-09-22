Ташкент, 22 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил Исполняющему обязанности президента Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание, сообщает МИД Узбекистана.

en.kremlin.ru Си Цзиньпин

«Позвольте выразить Вам от имени китайского правительства и народа Китая, а также от себя лично искренние поздравления по случаю возложения на Вас исполнения обязанностей президента Республики Узбекистан», — говорится в документе.

Китайский лидер указал, что всегда рассматривает Китай и Узбекистан «как близких соседей, добрых друзей и надежных всесторонних стратегических партнеров».

«В последние годы благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество динамично развивается во всех сферах, в результате чего был достигнут ряд важных достижений», — отметил Си Цзиньпин.

«Я уделяю большое внимание развитию китайско-узбекских отношений, и готов, сохраняя тесные контакты с Вами, решительно поддерживать усилия друг друга в вопросах защиты государственного суверенитета, безопасности и развития, укрепления многопланового практического сотрудничества», — указал глава КНР.

Среди такого сотрудничества Цзиньпин отметил «координацию и взаимодействие в рамках ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других многосторонних форматов».

«Китайская сторона уважает выбор узбекского народа, твердо поддерживает узбекскую сторону на ее пути развития, отвечающего реалиям вашей страны, поддерживает Узбекистан в стремлении играть еще большую роль в международных и региональных делах», — говорится, в частности, в послании.