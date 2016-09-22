Пермь, 22 сентября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Глава Прикамья Виктор Басаргин готов участвовать в выборах главы края в 2017 году, но только в случае доверия со стороны президента. Об этом Басаргин сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам выборов 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Виктор Басаргин

«Первый шаг мы уже сделали вместе с теми, кто поддержал меня и «Единую Россию». Сейчас важно получить вотум доверия от руководителя государства… Если такое доверие будет оказано, я, безусловно, буду участвовать в выборах в 2017 году», — сказал губернатор.

Напомним, Виктор Басаргин является высшим должностным лицом Пермского края с 28 апреля 2012 года. В 2014 году на встрече с президентом Басаргин озвучил предложение о досрочных выборах, однако получил отказ.

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В 2014 году на встрече с Владимиром Путиным глава региона поднял вопрос о досрочных выборах, однако тогда он получил отказ. «Владимир Владимирович попросил меня не дергаться. Сказал, что, если желание останется, поднимете эту тему в конце года. Я согласился», — цитировали слова губернатора местные СМИ, которые впоследствии прогнозировали возможность досрочных выборов в 2015 году. Однако в 2015 году эксперты выразили мнение, что досрочные выборы маловероятны и Басаргин, скорее всего, доработает на посту до весны 2017 года — времени окончания своих полномочий.

На пресс-конференции сегодня, 22 сентября, губернатор отметил, что аналогичных по масштабу избирательных кампаний в Пермском крае еще не было — для участия в выборах было выдвинуто около 2400 кандидатов, из которых зарегистрировано 1979 человек. При этом, зафиксировано снижение количества жалоб, которых было в 2,5 раза меньше, чем на выборах 2011 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы края.

Напомним, что имена тема жалоб в регионе стала причиной для резкого высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что Прикамье — регион, где больше всего нарушений на выборах 18 сентября, и предположил, что губернатора надо убирать с поста.