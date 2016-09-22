Москва, 22 сентября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил спикера Государственной думы VI созыва Сергея Нарышкина («Единая Россия») главой Службы внешней разведки (СВР) России. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Он рассказал, что Владимир Путин на встрече с Нарышкиным и нынешним главой СВР Михаилом Фрадковым предложил Нарышкину возглавить СВР. Указ о назначении Нарышкина будет подписан в ближайшее время, сказал Песков.

В свою очередь, Михаил Фрадков выдвинут на пост председателя совета директоров РЖД. В связи с новым назначением Нарышкину придется сдать мандат депутата Государственной думы VII созыва, в которую он прошел.

В целом, Путин поблагодарил Фрадкова за работу на посту главы СВР и высоко оценил те результаты, которых он достиг.

Нарышкин заканчивал Высшую школу КГБ, так что опыт работы в спецслужбах у него имеется.