Ярославль, 22 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. C назначением Владимира Слепцова Ярославль окончательно утратит звание «столицы демократии», а регион станет своего рода полигоном для обкатки новых принципов управления в России. Такое мнение некоторые ярославские политологи высказали корреспонденту ИА REGNUM. Эксперты сходятся во мнении, что эффективность управления городом при новом главе вырастет. Также они ожидают роста устойчивости политической системы.

митинг в поддержку осужденного мэра Евгения Урлашова (2013 год)

«Предыдущая администрация не зря уходит в отставку. Ее работа была отмечена многими негативными моментами. Отставка была логичной и ожидаемой. Ярославль ждет от Владимира Слепцова московского подхода к работе, московского темпа — быстрого, энергичного, без откладывания дел на завтра. Второе — избавление от неэффективных кадров. Третье — оптимизация, сокращение административного аппарата. Владимир Слепцов — крепкий хозяйственник, от него ждут наведения порядка в городском хозяйстве. Скорее всего, при Слепцове сойдут на нет конфликты между городом и региональным центром. Владимир Слепцов будет работать в команде с главой региона Дмитрием Мироновым, он системный человек, он показал это работой в слаженной команде Московской области во главе с Андреем Воробьевым. Произойдет ослабление муниципалитета, так как глава муниципалитета не будет главой городской власти, а останется просто спикером представительного органа. Думаю, что на выборах в муниципалитет Ярославля в сентябре 2017 года вновь будет использована модель «команды мэра», которая была использована на выборах 2012 года. Пока что рано размышлять о том, кто войдет в нее, но ясно, что в ней будут как действующие депутаты городского представительного органа, так и новые лица», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Дементьев.

Политтехнолог Андрей Становой отмечает, что Владимир Слепцов — человек в регионе не новый, хорошо знакомый с ярославской спецификой. С 1996 по 2012 годы он работал в мэрии Ярославля, где прошел путь от ведущего специалиста администрации Ленинского района до первого заместителя мэра Ярославля.

«Владимир Слепцов играл большую роль еще при первом мэре областного центра — Викторе Волончунасе, рассматривался, как один из кандидатов в мэры на выборах 2012 года. Им был выдвинут принцип «Дело в людях», который последние годы превратился в концепцию «Единой России». Рассматривая его опыт работы в Сергиев-Посаде и Химках, можно отметить, что его деятельность была успешной. Умелые лоббистские способности по привлечению средств вышестоящих бюджетов, хорошее знание технологий руководства городским хозяйством, можно сказать, что как управленец он себя проявил. Химки — достаточно большой город, учитывая особенность Подмосковья (огромный консолидированный бюджет), Химки можно поставить примерно на один уровень с Ярославлем. Не секрет, что-то руководство города, которое было до недавнего времени, было интегрировано в «Единую Россию». Теперь, на мой взгляд, придет команда независимых специалистов, которая будет действовать не из политических или личных симпатий и антипатий, а исходя из хозяйственных необходимостей. С приходом команды технократов в городском хозяйстве может установиться здравая ситуация. С региона сходит ореол политизированности, о чем свидетельствуют и итоги выборов. Политическим моментам главами исполнительной власти Ярославской области будет уделяться все меньше и меньше внимания. Ярославлю, на мой взгляд, представляется хороший шанс превратиться из «столицы демократии», в город, где власти будут беспокоиться о качестве жизни, а не о политике», — убежден политтехнолог Андрей Становой.

Политолог Сергей Киселев отмечает, что новые руководители исполнительной власти Ярославской области и города Ярославля представляют так называемый клан «Шойгу — Воробьева-старшего».

«Есть общероссийская тенденция — замена харизматиков на технократов. Харизматики осмысливаются властью как проблема, так как все попытки смены режимов в нашей стране осуществлялись с броневика. Устойчивость системы гарантируется тем, что человек, который сидит на своем месте и что-то делает — не будет переворачивать систему. Ярославль один из регионов, который был выбран для обкатки новой элиты. В наш регион пришел клан Сергея Шойгу — Юрия Воробьева (отец губернатора Московской области Андрея Воробьева, один из основателей МЧС, член Совета Федерации). Все, что происходит сейчас в Подмосковье — первая обкатка команды этого клана. Владимир Слепцов, Дмитрий Миронов — представители той же команды. Это новый, технократический клан, который мыслит категориями работы на результат. Эффективность для них превыше всего. Вопрос в том, что будет со старым кланом? Аппаратная логика, при смене команд, обычно руководствуется принципом тотальности. Но и новой команде необходимо на кого-то опираться. Есть фигуры, которые были особенно приближены, они, скорее всего, покинут мэрию. У нас очень короткая скамейка запасных, поэтому тотально, зараз всех поменять не получится. Владимир Слепцов — человек, настроенный на эффективность, на максимальную результативность. В этом плане он не сработается со многими ярославскими чиновниками», — считает Сергей Киселев.