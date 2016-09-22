Политологи о смене власти Ярославля: Столицу демократии усмирят технократы
Ярославль, 22 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. C назначением Владимира Слепцова Ярославль окончательно утратит звание «столицы демократии», а регион станет своего рода полигоном для обкатки новых принципов управления в России. Такое мнение некоторые ярославские политологи высказали корреспонденту ИА REGNUM. Эксперты сходятся во мнении, что эффективность управления городом при новом главе вырастет. Также они ожидают роста устойчивости политической системы.
«Предыдущая администрация не зря уходит в отставку. Ее работа была отмечена многими негативными моментами. Отставка была логичной и ожидаемой. Ярославль ждет от Владимира Слепцова московского подхода к работе, московского темпа — быстрого, энергичного, без откладывания дел на завтра. Второе — избавление от неэффективных кадров. Третье — оптимизация, сокращение административного аппарата. Владимир Слепцов — крепкий хозяйственник, от него ждут наведения порядка в городском хозяйстве. Скорее всего, при Слепцове сойдут на нет конфликты между городом и региональным центром. Владимир Слепцов будет работать в команде с главой региона Дмитрием Мироновым, он системный человек, он показал это работой в слаженной команде Московской области во главе с Андреем Воробьевым. Произойдет ослабление муниципалитета, так как глава муниципалитета не будет главой городской власти, а останется просто спикером представительного органа. Думаю, что на выборах в муниципалитет Ярославля в сентябре 2017 года вновь будет использована модель «команды мэра», которая была использована на выборах 2012 года. Пока что рано размышлять о том, кто войдет в нее, но ясно, что в ней будут как действующие депутаты городского представительного органа, так и новые лица», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Дементьев.
Политтехнолог Андрей Становой отмечает, что Владимир Слепцов — человек в регионе не новый, хорошо знакомый с ярославской спецификой. С 1996 по 2012 годы он работал в мэрии Ярославля, где прошел путь от ведущего специалиста администрации Ленинского района до первого заместителя мэра Ярославля.
«Владимир Слепцов играл большую роль еще при первом мэре областного центра — Викторе Волончунасе, рассматривался, как один из кандидатов в мэры на выборах 2012 года. Им был выдвинут принцип «Дело в людях», который последние годы превратился в концепцию «Единой России». Рассматривая его опыт работы в Сергиев-Посаде и Химках, можно отметить, что его деятельность была успешной. Умелые лоббистские способности по привлечению средств вышестоящих бюджетов, хорошее знание технологий руководства городским хозяйством, можно сказать, что как управленец он себя проявил. Химки — достаточно большой город, учитывая особенность Подмосковья (огромный консолидированный бюджет), Химки можно поставить примерно на один уровень с Ярославлем. Не секрет, что-то руководство города, которое было до недавнего времени, было интегрировано в «Единую Россию». Теперь, на мой взгляд, придет команда независимых специалистов, которая будет действовать не из политических или личных симпатий и антипатий, а исходя из хозяйственных необходимостей. С приходом команды технократов в городском хозяйстве может установиться здравая ситуация. С региона сходит ореол политизированности, о чем свидетельствуют и итоги выборов. Политическим моментам главами исполнительной власти Ярославской области будет уделяться все меньше и меньше внимания. Ярославлю, на мой взгляд, представляется хороший шанс превратиться из «столицы демократии», в город, где власти будут беспокоиться о качестве жизни, а не о политике», — убежден политтехнолог Андрей Становой.
Политолог Сергей Киселев отмечает, что новые руководители исполнительной власти Ярославской области и города Ярославля представляют так называемый клан «Шойгу — Воробьева-старшего».
«Есть общероссийская тенденция — замена харизматиков на технократов. Харизматики осмысливаются властью как проблема, так как все попытки смены режимов в нашей стране осуществлялись с броневика. Устойчивость системы гарантируется тем, что человек, который сидит на своем месте и что-то делает — не будет переворачивать систему. Ярославль один из регионов, который был выбран для обкатки новой элиты. В наш регион пришел клан Сергея Шойгу — Юрия Воробьева (отец губернатора Московской области Андрея Воробьева, один из основателей МЧС, член Совета Федерации). Все, что происходит сейчас в Подмосковье — первая обкатка команды этого клана. Владимир Слепцов, Дмитрий Миронов — представители той же команды. Это новый, технократический клан, который мыслит категориями работы на результат. Эффективность для них превыше всего. Вопрос в том, что будет со старым кланом? Аппаратная логика, при смене команд, обычно руководствуется принципом тотальности. Но и новой команде необходимо на кого-то опираться. Есть фигуры, которые были особенно приближены, они, скорее всего, покинут мэрию. У нас очень короткая скамейка запасных, поэтому тотально, зараз всех поменять не получится. Владимир Слепцов — человек, настроенный на эффективность, на максимальную результативность. В этом плане он не сработается со многими ярославскими чиновниками», — считает Сергей Киселев.