Ходейда, Йемен, 22 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Количество погибших во время авиаудара саудовской коалиции в западном Йемене выросло до 26, передаёт Reuters.

Almigdad Mojalli/VOA Последствия бомбардировки в Йемене

ВВС Саудовской Аравии и её союзников нанесли ракетные удары по жилому кварталу города Ходейда на берегу Красного моря, где находились лидеры повстанцев-хуситов.

Снаряд угодил в дом, населённый рабочими, утверждают работники медицинской службы и местные чиновники. Кроме погибших, ещё 60 человек ранены.

ИА REGNUM напоминает, что вооружённый конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда ополченцы из племени хуситов выступили против действующего президента страны Абд Раббу Мансура Хади, который вскоре скрылся за границей. В марте 2015 года против хуситов и поддерживающих экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха военных выступила коалиция стран во главе с Саудовской Аравией. Только с марта 2015 года, по данным ООН, в стране погибли более 3,5 млн жителей. ООН считает, что за большинство погибших мирных жителей в Йемене ответственность несут ВВС саудовцев и их союзников, которые регулярно наносят авиаудары по позициям повстанцев.