Ярославль, 22 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. 21 сентября в Ярославле прошла вакцинация лиц без определенного места жительства от гриппа и дифтерии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области, прививки были сделаны почти 20 бездомным.

Вакцинацию проводил медперсонал поликлиники № 2 по направлению регионального департамента здравоохранения и фармации. Перед тем, как сделать прививки, бездомные люди были осмотрены врачом на предмет возможных противопоказаний. Содействие в этой работе оказала некоммерческая организация «Комитет мира и согласия».

«Граждане без определённого места жительства имеют такие же права, как и все остальные люди, в том числе — право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правда, реализовать эти права им бывает значительно сложнее, при том, что потребность в этом у них может быть гораздо выше. Для решения этой проблемы требуются дополнительные усилия со стороны государства и общественных организаций. Сегодня мы увидели пример такой активности, такого взаимодействия, когда инициатива общественников была поддержана государством, в данном случае — областным департаментом здравоохранения», — отметил Сергей Бабуркин.

Также вакцинация бездомных проводится на базе «Дома ночного пребывания» в Ярославле. Это единственное на всю Ярославскую область бюджетное учреждение для лиц, лишившихся дома.