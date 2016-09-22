Калуга, 22 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум.



Пресс-службы правительства Калужской области На семинаре

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин 22 сентября принял участие в семинаре по вопросам грантовой поддержки реализации социальных проектов, организованном министерством для руководителей некоммерческих организаций.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, мероприятие провел руководитель грантовой дирекции Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» Салават Латыпов.

Участников встречи проинформировали о возможностях получения грантовой поддержки для социально направленных некоммерческих организаций, о правилах подачи заявок на гранты, типичных ошибках при оформлении документации.

Салават Латыпов особо акцентировал внимание на президентских грантах, подчеркнув, что «это прямая поддержка от главы государства, которая в первую очередь рассчитана на регионы страны». Он также заметил, что в текущем году на эти цели выделено 4,59 млрд рублей. Среди девяти грантооператоров страны такие известные НКО, как — Национальный благотворительный фонд, Российский союз молодежи, Союз женщин России и Союз пенсионеров России, Фонд поддержки гражданской активности «Перспектива» и другие. Заявки на президентские гранты принимаются до 20 октября этого года. Подробнее о них можно узнать на сайте грантооператоров: grants.oprf.ru

Олег Калугин отметил, что поддержка гражданских инициатив является одним из значимых направлений деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области: «У калужан много идей, которые можно и нужно реализовать в качестве проектов. Президентские гранты дают такую возможность. Этот семинар посвящен практической стороне дела — все необходимые юридические и формальные стороны будут рассмотрены. Фонд «Перспектива» делает ставку именно на региональные общественные организации, поэтому у калужан очень хорошие перспективы. Те организации, которые занимаются социальными вопросами, темами культуры, экологии, краеведения, спектр разный — ограничений никаких нет, могут участвовать в конкурсах и получить поддержку для реализации своих идей на самом высоком уровне», — подчеркнул калужский министр.