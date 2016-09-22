Ярославль, 22 сентября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов предложил отказаться от использования пескосоляной смеси для уборки улиц в зимний период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Вместо нее Владимир Слепцов предложил использовать природную соль. Кроме того, для более качественной уборки ярославских дорог и.о. мэра считает необходимым нарастить ресурсы генподрядчика — ГП «Ярдормост». А именно, речь идет об увеличении количества спецтехники.

Также Владимир Слепцов поставил перед руководством ДГХ и управляющих компаний, главами территориальных администраций задачу уделять особое внимание наведению порядка на всей территории города. В первую очередь это касается содержания и ремонта контейнерных площадок и организации работы по вывозу мусора.

«Наша задача — навести порядок на городских территориях и во дворах. Я не требую от вас ничего лишнего, только те услуги, которые оплачивают жители города. Вывоз мусора, порядок на контейнерных площадках и во дворах домов — ваша задача», — отметил Владимир Слепцов.

До предстоящих выходных он потребовал привести в порядок придомовые территории, проверить безопасность чердаков и подвалов и ограничить доступ в них. До 1 октября управдомы обязаны привести в порядок и отремонтировать контейнерные площадки, а также обеспечить должное содержание прилегающей территории. Кроме того, они должны проверить безопасность и состояние детских городков, установленных во дворах, а также проработать совместно с ДГХ вопрос о зоне ответственности за их содержание на постоянной основе.