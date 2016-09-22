Килис, Турция, 22 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Тяжелая артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике, откуда был произведен ракетный обстрел турецкого города Килис. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает телеканал RT.

U.S. Marine Corps Артиллерийский обстрел

Напомним, ранее стало известно, что на рынке турецкого города Килис разорвалась ракета, выпущенная с позиций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на приграничных территориях Сирии. Ранения получили шестеро сирийских беженцев — из них пятеро детей.

После обстрела Килиса турецкая артиллерия открыла огонь по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Использовались тяжелые гаубицы «Фыртына» и установки залпового огня.