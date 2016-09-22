Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Троих воспитанников лицея в Санкт-Петербурге, где ранее дети жаловались на недомогание с признаками отравления, поместили в больницу. В настоящее время приостановлена работа столовой лицея. Об этом сегодня, 22 сентября, ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

pixabay.com В больничной палате

Напомним, 20 сентября 43 ученика лицея №226 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе пожаловались на состояние здоровья. Предполагалось также, что в школе произошла вспышка гриппа.

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Роспотребнадзор нашел нарушения и приостановил работу столовой лицея «до выяснения причин возникновения острых кишечных инфекций среди учащихся лицея и устранения выявленных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно — эпидемиологического благополучия населения».

В надзорном ведомстве отметили, что все заболевшие питались в школьной столовой. Преимущественно, признаки кишечной инфекции зафиксированы у детей с первого по четвертый классы.

«Управлением выявлены нарушения требований санитарного законодательства при организации питания учащихся», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушении правил хранения продуктов, мытья столовой и кухонной посуды, а также не полном обеспечении условий для соблюдения сотрудниками столовой личной гигиены.

Учебный процесс в школе не остановлен, но Роспотребнадзор проводит мероприятия по предотвращению распространения инфекции.

«Установлено медицинское наблюдение за учащимися, сотрудниками лицея и столовой, организовано лабораторное обследование сотрудников столовой и учащихся, осуществлён отбор проб сырой и готовой продукции для лабораторного исследования. Проводятся дезинфекционные мероприятия», — рассказали в управлении.