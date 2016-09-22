Вашингтон, 22 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Сенат США «расчистил путь» для $1,15-миллиардной сделки с Саудовской Аравией по продаже танков и другого военного оборудования, передаёт Reuters.

U.S. Marine Corps Танк М1 «Абрамс»

Верхняя палата Конгресса США 71 голосами против 27 отклонила законопроект, который заблокировал бы продажу вооружений.

Решение, принятое подавляющим большинством голосов, остановило инициативу республиканского сенатора Рэнда Паула и демократа Криса Мёрфи. Последние стремились помешать контракту для Саудовской Аравии из-за её роли в йеменской войне, и чтобы не стимулировать гонку вооружений в регионе Ближнего Востока.

Ранее, 9 августа Пентагон объявил, что Государственный Департамент США одобрил потенциальную продажу более 130 танков «Абрамс», 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и другого вооружения.