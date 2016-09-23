Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стартует XXVI Международный кинофестиваль «Послание к человеку». Торжественная церемония состоится на Дворцовой площади сегодня, 23 сентября. Программу откроют концерт рок-музыканта Юрия Шевчука и группы ДДТ и показ документального фильма «О, Интернет: грёзы цифрового мира» классика немецкого кино Вернера Херцога, который лично представит картину российским зрителям.

Пресс-служба фестиваля «Послание к человеку» Вернер Херцог

О главных гостях на Дворцовой корреспонденту ИА REGNUM рассказала PR-директор «Послания к человеку» Елена Слатина:

«Нас посетит известнейший петербургский музыкант Юрий Шевчук. Идею пригласить Шевчука и группу ДДТ предложил постановщик церемонии открытия Алексей Агранович, нам она, конечно, очень понравилась, потому что многие песни Юрия Юлиановича — это и есть послание к человеку и человечеству».

Пресс-служба фестиваля «Послание к человеку» Афиша XXVI МКФ «Послание человеку». 2016

Сразу после праздничного концерта Юрия Шевчука и ДДТ на Дворцовой площади начнётся бесплатный показ нового документального фильма классика немецкого кино, номинанта на «Оскар» Вернера Херцога.

«Для любого большого международного фестиваля очень важно, чтобы первой картиной, фильмом открытия было нечто ударное. У нас фестиваль документального кино, поэтому нужен был ударный документальный фильм. Это очень сложная задача — найти действительно зрелищный документальный фильм, если можно так выразиться, документальный блокбастер, причём ещё авторского, фестивального толка. И мы его нашли», — комментирует Елена Слатина.

Картина «О, Интернет: грезы цифрового мира» посвящена истории глобальной сети. Это фильм-размышление о том, как виртуальный мир преображает различные аспекты реального мира: от бизнеса или образования до самой сути человеческих отношений. Хроника виртуального мира показана в картине с момента его зарождения и до беспредельного будущего.

В России фильм будет демонстрироваться впервые, а в прокат выйдет 27 октября 2016 года.

21 сентября стало известно, что Вернер Херцог уладил все сложности с визой и вылетает в Россию, чтобы лично представить свой фильм на церемонии открытия «Послания к человеку».

«Вернер Херцог — известнейший режиссёр в мире, классик немецкого кино. Ему уже за 70, он снимает кино давно и любим мировыми кинофестивалями. Будучи больше режиссёром игрового кино, Херцог снял интереснейший документальный фильм про интернет — про живое, важное, сегодняшнее. Это лучшее, что можно было придумать для такого фестиваля, как наш. Очень удачно, что Вернер Херцог получил визу и едет в Россию, он будет присутствовать на открытии, поэтому открытие получится мощным», — говорит Елена Слатина.

Пресс-служба фестиваля «Послание к человеку» Церемония открытия XXV МКФ «Послание к человеку». 2015

Сценарист, продюсер и режиссер Вернер Херцог за всю свою карьеру создал около 70 фильмов и сам снялся в нескольких картинах. Является автором десятков книг, постановщиком опер и основателем собственной образовательной программы Rogue Film School.

За восемь фестивальных дней «Послание к человеку» представит вниманию зрителей более двухсот документальных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов, снятых в мире за последний год. Концепция фестиваля отсылает к универсальным гуманистическим ценностям добра, мира и социальной справедливости.

Президент «Послания к человеку» — народный артист России, режиссёр Алексей Учитель. В Санкт-Петербурге смотр продлится до 30 сентября.