Москва, 22 сентября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в рейтинге 50 влиятельнейших людей мира по версии агентства Bloomberg занял 30-е место. Рейтинг опубликован сегодня, 22 сентября, на сайте агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На первой строчке этого рейтинга оказалась новая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Стоит отметить, что она пока ничем не отличилась на новом поприще, кроме своих экстравагантных нарядов.

На втором месте оказались кандидаты в президенты США — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Затем следует председатель КНР Си Цзиньпин. Пятерку, возглавляющую рейтинг, закрывает глава интернет-компании Amazon.com и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.

Путина аналитики Bloomberg поместили только на 30-е место. Отмечается, что российский лидер не выражает сильной обеспокоенности в связи с последствиями выдвижения санкций или из-за мировых цен на энергоносители.

Стоит отметить, что Путин регулярно попадает в различные рейтинги влиятельных людей мира по версиям различных изданий.