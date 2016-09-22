Москва, 22 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Вопрос об отмене выборов в каких-либо одномандатных округах в РФ не стоит, заявили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в ЦИК РФ. При этом возникли серьёзные вопросы к деятельности ряда нижестоящих комиссий.

Гавриил Горелов. Выборы

Отметим, что кандидаты в депутаты Государственной думы по одномандатным округам в Санкт-Петербурге, Челябинской и Московской областях настаивали на пересчёте голосов в этих регионах из-за грубых нарушений со стороны избирательных комиссий. ЦИК направил обращение в Генпрокуратуру Российской Федерации по ситуации в Санкт-Петербурге. В Челябинскую и Московскую области решено направить рабочие группы для проверки нарушений, заявленных кандидатами.

По поручению председателя ЦИК России Эллы Памфиловой в ситуации в Санкт-Петербурге разбирался член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Он заявил: «По итогам поездки можно сказать, что к итогам голосования и легитимности избранного депутата по этому округу вопросов нет. Однако есть ряд вопросов по действиям окружной избирательной комиссии и некоторых участковых избирательных, входящих в этот округ».

Как уточнил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, на данном этапе уже возможно разбирательство только в суде. «После подведения итогов выборов окружной избирательной комиссией Центризбирком уже не имеет правовых оснований требовать проведения пересчёта голосов», — пояснил он.

Член ЦИК Сергей Сироткин назвал аргументы, приводимые заявителями, в большей части неубедительными, а обвинения — голословными.

Напомним, что выборы в Госдуму состоялись 18 сентября. 21 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила об отмене результатов выборов на 9 избирательных участках страны. При этом она не исключила, что число таких участков может увеличиться.